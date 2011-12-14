〔国际油市〕OPEC强硬派将接受石油日产上限3,000万桶的协议

* 新目标上限将令波湾增产合法化

* 沙特日产1,000万展现该国领导地位

* 委内瑞拉希望波湾国家为利比亚恢复产出预留空间

路透维也纳12月13日电---石油输出国组织(OPEC)油价强硬派周二料将接受该集团新的产出目标,承认沙特阿拉伯及波湾盟国在过去六个月大举增产的合法性.

OPEC继6月会谈破局,未拟定产出限制後,周三会议可望达成协议,恢复部份公信力.

主要产油国沙特已迫使油价强硬派委内瑞拉、伊朗及阿尔及利亚认同沙拉自6月以来大举增产以弥补利比亚的缺口,已将油价保持在每桶近110美元.

沙特石油部长欧那密抵达维也纳时宣布,该国石油日产量超过1,000万桶,达数十年来最高水准,即展现出该国坚强的实力.

预料将达成的协议将规定,在上半年间,12个OPEC成员国日产量不得超过3,000万桶的上限,产量接近三年高位.而各国部长不会订定各个国家的配额.

而国内产能已然满载的油价强硬派,则决定不再对日产量低於3,000万桶的目标有所争辩.

但他们希望沙持、科威特及阿联酋承诺为利比亚恢复供给预留空间,以期2012年石油总产量不会爆增.

油价强硬派希望将油价维持在100美元上方.

而担忧高油价冲击全球成长的波湾国家,则希望较低的油价.阿联酋近期表示,80-100美元为合理价位.(完)