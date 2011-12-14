〔全球投资〕投资人满手现金,看坏2012年景气--美银美林调查

路透伦敦12月13日电---美银-美林周二发布调查结果显示,规避风险的投资人12月持有高水位的现金部位,因他们为明年经济成长减缓及欧元区可能解体预做准备.

在迈进2012年之际,投资人最担忧的是:可能有一国退出欧元区导致该联盟分裂,以及美国主权债务评级可能被下调.

美银-美林对全球基金经理的月度调查显示,净35%的基金经理增持现金,低於11月时的净38%,但仍位於高档水准.该数据为增持与减持之间的差值.

"情况很糟糕.在年度封关之际,投资人持有大把现金,预计经济成长低迷,且相当规避风险,"美银-美林欧洲股票策略师Gary Baker表示.

"有三分之二的受访者指出,2012年将低於趋势成长率."

平均现金余额仍高达4.9%,高於美银认定高现金水位的4.5%关卡.

这份调查显示,有44%受访者认为有一个国家会离开欧元区.此份调查是在欧盟峰会前夕进行,有190名受访者,总资产规模达6,080亿美元.

"峰会的结论料不会改变受访者的看法,因位欧洲央行所扮演的角色是关键.若今日就欧元分家的议题再次进行调查出现五五波的结果,我也不会感到意外."

本月有净70%受访者预计美国未来会被降评,高於先前的53%,显示这仍为投资人的关键风险所在.

调查同时指出,净8%受访者加码股票,上月则有净5%减码.2月历史高位则为67%增持股票.

净27%受访者减持债券,上月则有23%减持.

对市场流动性状况的看法恶化,净13%受访者表示看坏,为2009年4月以来最差水准,上月则为0%.

欧元区仍为最不受青睐的区域,受访者看好全球新兴市场及美国的股票.(完)