〔台湾债市〕RP利率平稳,调度顺畅并关注月中例行资金需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.整体市况大致宽松,即便交易商遇客户赎回资金,也能很快找到新钱补齐缺口,资金调度并不难.
资金调度人士指出,明日为月中例行性资金需求高峰,且有40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,将密切注意投信和寿险有无赎回动作,不过,按目前资金平稳态势看来,RP利率应不至上扬.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。