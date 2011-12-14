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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 11:19 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,调度顺畅并关注月中例行资金需求

路透台北12月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.整体市况大致宽松,即便交易商遇客户赎回资金,也能很快找到新钱补齐缺口,资金调度并不难.

资金调度人士指出,明日为月中例行性资金需求高峰,且有40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,将密切注意投信和寿险有无赎回动作,不过,按目前资金平稳态势看来,RP利率应不至上扬.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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