〔路透专访〕奥迪中国销量正朝三年内达百万辆目标迈进--中国业务总裁

* 正朝三年内於中国销售百万辆的目标迈进

* 计画把更多新潮的运动休旅车引入中国

* A6已不再仅仅是公务车

记者 方燕/Ken Wills 编译 张明钧

路透北京12月13日电---尽管中国这个全球最大汽车市场存在放缓疑虑,但德国奥迪的中国业务总裁不以为惧,声称该公司正朝三年内卖出百万辆车的目标迈进.

虽然整体市况急转直下,但奥迪今年在中国的销售表现亮丽,因高级车市场仍持坚.奥迪已然成为中国市场最大的高级车制造商,与宝马(BMW)BMW.DE及戴姆勒(Daimler AG)(DAIGn.DE)旗下的奔驰(Mercedes-Benz)逐鹿中原.

一度火爆发展的中国车市在今年前11个月仅成长了5.3%,远逊於2010及2009年的成长33%及53%.

汽车销售降温的原因很多,包括小型车的税赋优惠告终,以及地方政府对交通恶化提出的对策等等.

"这是我们三年计画的第一年,我们计划三年内实现销售100万辆的目标.我们销量刷新了纪录,开局很好."奥迪中国事业总裁冯德睿表示."我们正朝着达成三年内销售百万辆的目标迈进."他在接受路透专访时表示.

这家德国大众汽车(VOWG.DE)旗下的豪华汽车品牌光11月在中国和香港就卖出了近三万辆车,1-11月累计卖出28.36万辆,年增率高达35.2%.今年前11个月宝马的中国汽车销量成长40.7%,奔驰则是成长35%.

冯德睿认为高级车销售成长的原因,在於高阶品牌的渗透率仍相对偏低,预料2012年销售将持续加温.

他表示,中国高阶品牌的销售占整体车市比重仅8%,远低於美国及欧洲等成熟市场的约15%.

"高级车市场今年成长率介於30-40%,所以对於明年成长率高於整体乘用车市场,我们有着十足的把握."

他预期明年整体汽车销售将成长8-10%.

为了跟上中国的需求增长步伐,奥迪正在广东佛山兴建新厂,预料将使其在中国的总产能达到70万辆.中国已在今年稍早取代德国成为奥迪最大的市场.

奥迪同时计画在2013年底前将在中国提供全面服务的经销商数量倍增至400家,多数将布建在二线以外城市,这些地方的销售正迎头赶上、甚至超越沿海城市,成为主要的成长引擎.

"中国还有很多人口超过百万的城市没有奥迪的经销商,因此这是奥迪的潜在商机."他说道."实际上我们每周在中国开设一家新的奥迪4S经销商."

**不再只是公务车**

冯德睿表示,奥迪已经不再只是公务车.直接对政府的销售占全年销售的比重已经降到"较低的个位数",有80%的销售是来自於一般大众,显示其已经成为一般家庭用车.

不在政府采购清单上的运动型及高性能车种极为畅销.

今年至今,进口的TT车种已经卖出超过3,660辆,而此一车种的起价高达50万元人民币(78,600美元).

冯德睿提到,瞄准一般用户的时尚高阶车种如Q5混合动力车、S系列及RS车种,将自2012年起在中国上市.

"公务车是奥迪在中国发展史的一部分,但并不是全部,奥迪的形象一直在转变."他说道."奥迪不只是公务车品牌,但一些人仍保有这种印象."(完)