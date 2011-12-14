〔台湾个股〕美国ITC再度延後苹果与宏达电专利官司终判至下周一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月14日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三表示,美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果(AAPL.O)指控宏达电侵犯专利的最终裁决,宣判日将由美国时间14日延後至19日(下周一).
ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.原订在12月6日公布的最终裁决先前延後至12月14日,这将是第二度延後,但ITC并未说明理由.
本地时间10:45,宏达电大涨2.11%,报435台币.
今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.[ID:nCT0422882] (完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。