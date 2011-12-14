〔台湾个股〕美国ITC再度延後苹果与宏达电专利官司终判至下周一

路透台北12月14日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三表示,美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果(AAPL.O)指控宏达电侵犯专利的最终裁决,宣判日将由美国时间14日延後至19日(下周一).

ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.原订在12月6日公布的最终裁决先前延後至12月14日,这将是第二度延後,但ITC并未说明理由.

本地时间10:45,宏达电大涨2.11%,报435台币.

今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.[ID:nCT0422882] (完)

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