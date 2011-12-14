〔全球能源〕煤炭市场前景不确定高,中国仍将是推动价格主力

路透伦敦12月13日电---国际能源署(IEA)周二表示,有鉴於全球经济前景及中国国内市场的改变,对於目前到2016年的煤炭市场预估带有高度不确定性.

IEA在周二公布的2011年煤炭中期市场报告中指出,尽管多国呼吁减少对高碳燃料的依赖,但全球煤炭需求中期将继续成长.

亚洲需求强劲增长,将带动煤炭价格稳定上升;而短期供应问题有可能使价格激升.

"虽然有那麽多嚷着将碳排除出能源体系的呼声,但IEA预测未来五年煤炭日均需求成长将有60万吨."IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在公布报告时说.

中期而言,中国仍将是煤炭价格的主要推手.中国既是煤炭生产大国,也是主要消费国.

"中国矿场和基础建设的发展将引导全球煤炭市场."范德胡芬说.

IEA报告预估煤炭价格将温和上扬,并结论道,市场参与者需运用风险管理技巧.

若依IEA对中国煤炭生产偏低的假设为前提,欧洲进口煤炭价格将从2011年的每吨127美元,到2016年升至138美元;亚洲进口价格则料由今年的131美元增至2016年的142美元.

IEA指出,煤炭需求将以每日60万吨稳定成长,至2016年煤炭当量为61.84亿吨.

其中多数需求增长将来自中国和印度;而经济合作暨发展组织(OECD)中发达国家的需求料将停滞.

IEA称,全球煤炭市场对中国的依赖仍高;而单是中国就占到全球需求增长的60%.

中国煤炭需求将增加606百万吨当量(mtce),2016年到3,123 mtce.

印度也努力想通过国内供应来满足需求,其消费量将增177 mtce,到2016年至610 mtce.

印尼的需求到2016年前料将以每年17%迅速成长.

全球供应则预计以平均每年2.7%的速度温和成长,2016年至6,184 mtce.(完)