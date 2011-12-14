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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 12:09 BJT

〔新加坡经济〕2012年GDP成长率料放缓至3.0%--金融管理局调查

路透新加坡12月14日电---新加坡金融管理局周三公布最新民间分析师调查结果显示:

* 预期2011年国内生产总值(GDP)成长5.2%,前次调查为5.3%

* 预期2011年通胀率为5.1%,前次调查为4.5%

* 第四季GDP料成长4.4%,前次调查为5.9%

* 2012年GDP料成长3.0%,通胀料为3.1%

* 2012年底前坡元SGD=D3料将升至1.23坡元兑1美元,现报1.306 (完)

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