〔新加坡经济〕2012年GDP成长率料放缓至3.0%--金融管理局调查

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透新加坡12月14日电---新加坡金融管理局周三公布最新民间分析师调查结果显示:
* 预期2011年国内生产总值(GDP)成长5.2%,前次调查为5.3%
* 预期2011年通胀率为5.1%,前次调查为4.5%
* 第四季GDP料成长4.4%,前次调查为5.9%
* 2012年GDP料成长3.0%,通胀料为3.1%
* 2012年底前坡元SGD=D3料将升至1.23坡元兑1美元,现报1.306 (完)
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。