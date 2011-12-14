〔印尼经济〕世银下调印尼2012年成长预估为6.2%,因全球前景疲弱

路透雅加达12月14日电---世界银行周三在报告中,调降2012年印尼经济成长预估至6.2%,低於先前预估的6.3%,因认为全球增长前景疲弱且充满变数.

这份季度报告指出,尽管国际金融市场动荡,东南亚最大经济体印尼继续有强劲表现,且形势相对良好,能禁得起未来的外部冲击.

"国际金融市场冻结恐有引发更多不利形势之虞,那可能导致主要新兴经济体严重、长久的下滑,印尼需对这种可能做好充分准备."世银的印尼主要经济学家Shubham Chaudhur称.

报告指出,这可能冲击投资组合资金流、大宗商品价格和印尼国内外需求.

世银维持对印尼2011年成长预估为6.4%不变.受民间消费和出口成长的推助,印尼今年迄今经济成长6.5%.(完)