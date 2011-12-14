〔台湾个股〕美国ITC再度延後苹果与宏达电专利官司终判至下周一(更新版)

(新增分析师评论及更多背景)

* 苹果控告宏达电侵权终判延至下周一

* 美国ITC未说明原因

* 分析师不乐见不确定性迟未能厘清

路透台北12月14日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周三表示,美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果(AAPL.O)指控宏达电侵犯专利的最终裁决,宣判日将由美国时间14日延後至19日(下周一).分析师不乐见,希望尽早厘清不确定性.

ITC在7月15日初步裁定宏达电侵犯了苹果两项专利.原订在12月6日公布的最终裁决先前延後至12月14日,这将是第二度延後,但ITC并未说明理由.

"很难讲延後是好是坏,因为我们不知道背後真正的原因.我们是希望愈快愈好,可以知道最糟情况在哪,要不要和解等等.可以快一点看到未来一年宏达电的基本面."元大证券分析师张文慧称.

苹果与宏达电还正进行其他多项诉讼.国际科技大厂向来习於提出专利权官司,以互相牵制,要求权利金,甚或产品禁售.不过,最终达成和解也是时有所闻.

已宣称登上全球智慧型手机市占龙头的三星电子(005930.KS)与苹果之间,也正在10个国家进行逾20起的官司战争.美国地区法官本月初驳回苹果禁止三星电子在美销售Galaxy智能手机和平板电脑的诉求,大挫苹果气焰.[ID:nN1E7B11CC]

本地时间12:23,宏达电大涨2.11%,报435台币.

今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果及三星等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.[ID:nCT0422882]

德国专利企业IPCom在11月底时要求宏达电停止在德国销售及分销其所有的智慧型手机,若不遵从则将面临罚款.[ID:nCN1248084]

ITC在上月改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权.S3 Graphics原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司,ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.宏达电不久後即宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,欲藉此反制苹果对宏达电的诉讼.(完)

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