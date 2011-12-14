〔澳新汇市〕澳元和新西兰元处於守势,前景黯淡

路透悉尼/惠灵顿12月14日电---澳元和新西兰元周三处於守势,之前公布的数据显示澳洲消费者信心大幅下跌,而央行一高层官员对欧债危机带来的下档风险也发出警告. 但交投迟滞,交易员称因年底假期不久即将来临. 澳元/美元AUD=D4报1.0017,纽约尾盘报1.0012,此前在0.9983-1.0031间徘徊.澳元过去两个交易日跌逾2%.