〔澳新汇市〕澳元和新西兰元处於守势,前景黯淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿12月14日电---澳元和新西兰元周三处於守势,之前公布的数据显示澳洲消费者信心大幅下跌,而央行一高层官员对欧债危机带来的下档风险也发出警告. 但交投迟滞,交易员称因年底假期不久即将来临. 澳元/美元AUD=D4报1.0017,纽约尾盘报1.0012,此前在0.9983-1.0031间徘徊.澳元过去两个交易日跌逾2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。