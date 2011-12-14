《外汇动态》美元/坡元不太可能在2012年底前跌至1.23--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0446GMT---一名驻新加坡的欧系银行交易商表示,关於新加坡金融管理局调查分析师结果显示,美元/坡元将在明年底前跌至1.23,对此他表示存疑,因欧元区债务危机疑虑挥之不去.
"我认为不会轻易达到上述水准,因有目前有主权国家风险."该名交易员表示,他并称美元/坡元走势完全取决於债务危机的发展.
新加坡金融管理局调查民间分析师结果显示,预期2012年底时美元/坡元将跌至1.23,今年底的预估值则为1.28.
美元兑坡元SGD=D3小跌至1.3049.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。