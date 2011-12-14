《外汇动态》美元/坡元不太可能在2012年底前跌至1.23--交易员

0446GMT---一名驻新加坡的欧系银行交易商表示,关於新加坡金融管理局调查分析师结果显示,美元/坡元将在明年底前跌至1.23,对此他表示存疑,因欧元区债务危机疑虑挥之不去.

"我认为不会轻易达到上述水准,因有目前有主权国家风险."该名交易员表示,他并称美元/坡元走势完全取决於债务危机的发展.

新加坡金融管理局调查民间分析师结果显示,预期2012年底时美元/坡元将跌至1.23,今年底的预估值则为1.28.

美元兑坡元SGD=D3小跌至1.3049.(完)