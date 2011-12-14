〔国际油市〕布兰特原油期货跌向109美元,因投资者获利了结

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---布兰特原油期货周三跌向109美元,因投资人在上日价格大涨逾2美元後获利了结,且对全球经济的担忧盖过了中东供给中断的疑虑.
对伊朗的担心,以及重要运输路线受到威胁,推动油价周二创下一个月来最大升幅,这与多数其他金融市场下跌的情况大相迳庭.
石油投资者把注意力转向全球成长前景,此前美联储警告欧洲动荡对美国经济构成风险.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。