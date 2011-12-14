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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 12:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌向109美元,因投资者获利了结

路透新加坡12月14日电---布兰特原油期货周三跌向109美元,因投资人在上日价格大涨逾2美元後获利了结,且对全球经济的担忧盖过了中东供给中断的疑虑.

对伊朗的担心,以及重要运输路线受到威胁,推动油价周二创下一个月来最大升幅,这与多数其他金融市场下跌的情况大相迳庭.

石油投资者把注意力转向全球成长前景,此前美联储警告欧洲动荡对美国经济构成风险.

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