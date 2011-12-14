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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 13:52 BJT

〔台湾股市〕收高26.26点,宏达电领涨

路透台北12月14日电---台湾股市周三收高0.38%,宏达电(2498.TW)领涨,此前该智慧型手机大厂称,美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果(AAPL.O)指控宏达电侵犯专利的最终裁决,宣判日将由美国时间14日延後至19日(下周一).[ID:nCT0425540] 加权股价指数.TWII收高26.26点至6,922.57.成交量偏低.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)未出台新措施刺激经济成长和底减欧债危机冲击,使市场人气依然审慎.

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