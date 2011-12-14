〔台湾股市〕收高26.26点,宏达电领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月14日电---台湾股市周三收高0.38%,宏达电(2498.TW)领涨,此前该智慧型手机大厂称,美国国际贸易委员会(ITC)针对苹果(AAPL.O)指控宏达电侵犯专利的最终裁决,宣判日将由美国时间14日延後至19日(下周一).[ID:nCT0425540] 加权股价指数.TWII收高26.26点至6,922.57.成交量偏低.上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)未出台新措施刺激经济成长和底减欧债危机冲击,使市场人气依然审慎.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。