〔台湾债市〕殖利率收高,因股市抗跌与明年政府发债量增加

路透台北12月14日电---台湾债市主要殖利率周三收高.台股未因美联储没推出新的刺激措施而走跌,再加上明年公债发行量料高於今年,使得盘势稍稍偏空,殖利率几乎以日高作收.

交易商指出,债市盘势不脱黏稠格局,殖利率向下面对短率依旧持稳的压力,向上则因市场普遍对明年景气悲观,多有逢高承接的买需.未来除非有央行降息的明确讯息,否则还是不脱狭幅整理格局.

"基本上随股市震荡,局势还是对债市有利,"一位大型证券商交易员说.

台湾财政部官员周二表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

至於财政部对明年发债量的预估,另一证券商交易员则抱持怀疑的态度称,明年政府没有特别预算支出,且赤字又逐年下降,发债量没必要比今年多.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.[ID:nCN1282110]

台湾股市周三收高0.38%,加权股价指数.TWII收高26.26点至6,922.57.盘中一度下探6,60.39点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.97 0.9955 0.9835-0.9966 23.5

10 100/9R A00109R=TWO +0.69 1.2650 1.2500-1.2678 102.5

30 100/8 A00108=TWO +1.00 1.8400 1.8400-1.8400 0.5

交易商人士表示,债市不上不下的走势,可能还会持续一阵子,等到23日公布明年度发债计画、26日标售10年增额券100/9R、29日央行理监事会议召开等变数一一厘清後,才会可能有较明确的方向.

虽然台面上的交易券走势蹒跚,但台面下,来自券商与银行的强烈补券需求却暗潮汹涌,无奈持券者却因不看好未来经济前景而惜售心态浓厚.

"买冷券比买iPhone 4S还痛苦,买iPhone排队就有,但要买冷券却等不到,"一证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,造成补券压力大增的原因,除因持券者惜售外,主要还是交易商近五、六年来嫌利率偏低不愿补足库存,现在开始尝到苦果.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8400

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2655

5 100/6 A00106=TWO 0.9955

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)