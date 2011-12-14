版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 14:22 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,勉力守在25日均线上方

路透东京12月14日电---日本股市日经指数.N225周三收盘小跌,但勉力收在25日均线的重要支撑上方,此前美国联邦储备理事会(FED)并未提出有关新刺激措施的暗示.

日经指数收跌0.4%,至8,519.13点,略高於25日均线位置8,503点.

东证股价指数.TOPX下跌0.5%,至736.98点.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐