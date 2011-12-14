〔台湾央行〕共发行4,183.8亿台币存单,发行余额减少225.5亿

路透台北12月14日电---台湾央行周三表示,今日共发行4,183.8亿台币存单,相较存单到期金额4,409.3亿,存单发行余额减少225.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期3,515.3亿台币,利率为0.87%;91天期601亿台币,利率为0.93%;182天期67.5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行856亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,433.35亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为42亿台币,累计超额准备为437亿台币,加计前期1%的超额准备为1,414亿台币.(完)