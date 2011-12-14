〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币承压收跌3分,但缺乏量能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月14日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌3分.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未祭出任何宽松政策及暗示,以及市场传出德国拒绝提高救援基金上限,令多数亚币走势承压,台币随之偏软整理.
不过整体而言,台币盘中跌幅并不深,交易员对此表示,台股今日收在平盘之上但外资却微幅卖超,市场缺乏方向指引,加上台北汇市交投清淡,出口商逢高仍有抛汇需求,对台币走势构成支撑.
"台币根本死在这边,没量没方向,跟蓝绿选情一样胶着,"一位外商银行交易人士表示.
汇银人士认为,明年台湾总统大选选情胶着,外资纷纷退场观望,亦为市场缺乏动能的主要原因之一.他们并预估,明日台币主要区间料落在30.20-30.35元间.
台湾加权指数.TWII周三收盘上涨0.38%,至6,922.57点;外资及陆资在台股微幅卖超3.99亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超17.26亿.[ID:nCN1283856]
多数新兴亚洲货币周三下滑,因投资者削减风险押注,此前美联储完全未暗示将采取新的刺激措施支撑美国经济,抵消了欧债危机忧虑.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.290 30.260 30.160-30.330 30.320 5.16 7.03
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.283 30.240 30.261-30.283 30.269 2.24 2.83
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.015 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.135/-0.115
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。