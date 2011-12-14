〔台湾货币市场〕短率平稳,银行以申报短天期存单为最优先

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 资金需求活络但短率平稳
* 为支应农历年前资金需求,银行踊跃申报存单
记者 高洁如
路透台北12月14日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳,交易人士表示,预估本周到下周是申报央行30天期存单的高峰期,因落点恰在农历年前.此令市场资金需求相对活络.
他们指出,为了支应年节前攀高的资金需求,银行近期的资金配置估计都会以申报存单为第一优先,这让本地银行的资金需求升高.此外,为了年底冲刺放款业绩,部分银行也提高了拆入的额度,支应缺口.
"还有,年底快到了,为免风控砍额度,多多少少也会做一点拆出、拆入,"一本地大型金控资金调度人士称.
她表示,正因各家银行回头检视对其他银行同业的授信额度,让同业之间联络频繁,往来也更密切.
本地时间15:33,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.399%;区间为0.392-0.73%,上日在0.299-0.73%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,上日也在0.392-0.75%.
**短票利率持稳**
短票方面,交易商指出,目前跨月的短票仍少,利率多在区间高位的0.84%.而月内的短票利率则是在0.82-0.83%,视天期不一而定.整体而言短票银行间主要成交利率区间在0.82-0.84%,上日在0.83-0.84%,变化不大.
交易商并称,估计明、後日的初级市场发票量将走高,不过银行需求也不差,利率应能平稳.
央行今日存单到期金额4,409.3亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周四央行存单到期1,020.5亿,周五为2,221.1亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为42亿台币;累计超额准备为437亿台币,加计前期1%的超额准备为1,414亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周三平稳.整体市况大致宽松,即便交易商遇客户赎回资金,也能很快找到新钱补齐缺口,资金调度并不难.
资金调度人士指出,明日为月中例行性资金需求高峰,且有40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,将密切注意投信和寿险有无赎回动作,不过,按目前资金平稳态势看来,RP利率应不至上扬.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。