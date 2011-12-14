〔台湾企业〕台电明年起改发无担保公司债,计画额度约1,000亿台币--消息

路透台北12月14日电---在台湾立法院通过国营事业管理法修正案後,一位消息人士周三表示,台湾最大公司债发行单位--台电自明年起将改采发行无担保公司债,计画发行额度约1,000亿台币,与今年的917亿相近. 该名接近公司的人士指出,立法院通过修正法案,台电未来不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下约3亿台币的保证费用,对於亏损庞大的台电而言,不无小补. 他认为,实质买盘不会因为台电发行的公司债自"有担保"改为"无担保"而缺乏买兴,因为台电的评等是"twAAA",反而有担保行的评等因低於台电而遭到客户挑剔. "我们问过承销商了...市场对我们有信心."上述消息人士说. 该人士指出,明年台电计画发行公司债的额度是1,000亿台币,年期基本上以五、七、10年为主.至於低於五年的短券,由於也受到市场欢迎,或许会考虑发行. 台电相关人士曾在6月对路透表示,明年将计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739] 由於政策"冻涨"电价,且国际燃料价格居高不下,台电累计亏损持续扩大,累积亏损已逾1,000亿台币,筹资的压力无法减轻. 在亏损状态下,依原规定台电发债必须由银行出具担保,也加重了发债成本.惟立法院於今日已通过修正法案,放宽国营事业经政府核准可发行指定用途公司债的规定. 台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 屈桂娟