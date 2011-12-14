〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率攀高,但未见急涨走势--IFR

IFR伦敦12月14日电---美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议过後,美元站稳脚跟,并迫使欧元/美元失守更多障碍位,但却未能突破偿付额超过1亿美元的1.3000美元价位.

波动率升高,但并未窜升,因现有下档做多的奇异期权数量庞大.一周期价平期权波动率在16.0%,一个月期为15.0%,分别较上日上升1.0及0.5个百分点;三个月期从15.3%升至15.6%,一年期从15.7%升至15.9%.一个月期/delta值0.25的期权风险逆转指标(RR)上日在2.7-2.5%交投後出现需求,偏向于欧元卖权,上周曾回落至低位2.1%.

澳元/美元现汇在海外市场跌破1.00美元,但仍远高於11月底的0.96中段上方,需要明显跌破此一水准才会拉高波动率,特别是市场也在下档大量通过奇异期权在0.9600-0.9500区间做多.一周期价平期权波动率报18.5%,一个月期仅上升0.5个百分点至16.8%.

一个月期英镑/美元期权波动率涨势有限,一个月期价平期权仅上涨0.25个百分点至10.15%,一个月期欧元/英镑期权波动率守在8.75%,本周以来上涨0.75个百分点,而0.8400的期权障碍将在明天到期.

美元/日圆期权波动率面临沉重压力,因现货交割无多,加上实际波动率远低於期权波动率,因此有可能进一步下跌.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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