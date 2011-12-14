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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 17:03 BJT

《外汇动态》美元/瑞郎可能上探年内高点

0851GMT--美元兑瑞郎CHF=逼近10个月高点0.9479,因美国联邦储备理事会(FED)并未提出有关进一步量化宽松的线索,同时市场持续臆测瑞士央行将会在本周调高欧元/瑞郎干预基准.据传有架构在0.9500瑞郎的一些期权.

技术分析师多表示,美元/瑞郎已经冲破2010-11年下跌趋势的50%回档位0.9399瑞郎.若收在0.9400瑞郎上方则有可能以0.9776附近的2011年高点为目标.若升至0.9950瑞郎则将会突破2010年下跌趋势的61.8%回档位.(完)

--编译 张明钧;审校

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