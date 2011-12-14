〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险,由此为联储进一步放宽货币政策铺路.

美联储认为,尽管全球经济成长出现明显放缓,但美国经济仍在温和扩张,并表示一方面就业市场已有"一定"改善,但失业人数仍居高不下且房屋市场低迷不振.

美联储在会後声明中指出,"全球金融市场的紧张局面给经济前景带来下行风险,"这暗指来自欧元区债务危机的压力.[ID:nCN1282436]

以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。

〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]

〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]

〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]

〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]

〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]

〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1261754]

〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1253122]

《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]

《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1270920]

《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0478539]

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