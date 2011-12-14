版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 14日 星期三 17:18 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑承压的欧元创九个月新高,静待英国就业数据

* 欧元跌破0.84英镑

* 英镑贸易加权指数平3月以来最高

* 英国将在0930GMT公布就业数据

路透伦敦12月14日电---英镑兑欧元周三升至逾九个月来的高点,因欧元区债务危机、主权国家评等遭调降的风险、以及二线国家公债收益率(殖利率)上扬等种种疑虑令欧元承压.

英镑涨势仍旧是受到对欧元的负面情绪所带动,故英镑兑美元还是岌岌可危.多位交易商指出,极为清淡的焦投令汇市波动加剧.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐