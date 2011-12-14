〔欧洲汇市〕英镑兑承压的欧元创九个月新高,静待英国就业数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元跌破0.84英镑
* 英镑贸易加权指数平3月以来最高
* 英国将在0930GMT公布就业数据
路透伦敦12月14日电---英镑兑欧元周三升至逾九个月来的高点,因欧元区债务危机、主权国家评等遭调降的风险、以及二线国家公债收益率(殖利率)上扬等种种疑虑令欧元承压.
英镑涨势仍旧是受到对欧元的负面情绪所带动,故英镑兑美元还是岌岌可危.多位交易商指出,极为清淡的焦投令汇市波动加剧.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选