〔台湾货币市场〕短率平稳,银行以申报短天期存单为最优先(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 资金需求活络但短率平稳

* 为支应农历年前资金需求,银行踊跃申报存单

记者 高洁如

路透台北12月14日电---台湾银行间短期利率周三大致平稳,交易人士表示,预估本周到下周是申报央行30天期存单的高峰期,因落点恰在农历年前.此令市场资金需求相对活络.

他们指出,为了支应年节前攀高的资金需求,银行近期的资金配置估计都会以申报存单为第一优先,这让本地银行的资金需求升高.此外,为了年底冲刺放款业绩,部分银行也提高了拆入的额度,支应缺口.

"还有,年底快到了,为免风控砍额度,多多少少也会做一点拆出、拆入,"一本地大型金控资金调度人士称.

她表示,正因各家银行回头检视对其他银行同业的授信额度,让同业之间联络频繁,往来也更密切.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,同上日;区间为0.299-0.73%,上日也在0.299-0.73%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,上日也在0.392-0.75%.

**短票利率持稳**

短票方面,交易商指出,目前跨月的短票仍少,利率多在区间高位的0.84%.而月内的短票利率则是在0.82-0.83%,视天期不一而定.整体而言短票银行间主要成交利率区间在0.82-0.84%,上日在0.83-0.84%,变化不大.

交易商并称,估计明、後日的初级市场发票量将走高,不过银行需求也不差,利率应能平稳.

央行今日存单到期金额4,409.3亿,存单发行4,183.8亿台币,发行余额减少225.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期1,020.5亿,周五为2,221.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为60亿台币;累计超额准备为497亿台币,加计前期1%的超额准备为1,474亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周三平稳.整体市况大致宽松,即便交易商遇客户赎回资金,也能很快找到新钱补齐缺口,资金调度并不难.

资金调度人士指出,明日为月中例行性资金需求高峰,且有40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,将密切注意投信和寿险有无赎回动作,不过,按目前资金平稳态势看来,RP利率应不至上扬.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)