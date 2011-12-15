〔专栏节选〕我看《魔球》的寻宝游戏--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

由财经作家Michael Lewis所撰写的真人真实小说《Money Ball》（台湾译为《魔球》，由早安财经文化公司出版），今年由导演米勒（Bennett Miller）改编拍摄成电影，由大家熟悉的布莱德彼特（Brad Pitt）亲自监制并担任男主角，他演活了目前仍在运动家队担任球队总经理的比恩（Billy Beane）。

这部电影叙述美国职棒大联盟（ＭＬＢ）的小市场球队如何以有限预算来对抗财大气粗的球队。片中布莱德彼特饰演的球队经理（专门物色球员，签下合约的主管）比恩，以统计学分析数字，来评估对球员的投资，聪明分配资源，组合成最能发挥战力的球队，成功地以小搏大。

**用「魔球」精神挖出被低估的好球员**

这部电影的场景描述二○○一年运动家队打入季後赛，在首轮遭到豪门队伍洋基队扫地出门後，队中主力选手吉昂比（Jason Giambi）遭到洋基挖角，戴蒙（Johnny Damon）被红袜挖角，预算有限的运动家队频频遭到挖角交易的残酷竞争，球员出身，但是在大联盟却发展不顺遂的比恩决定放手一搏，他不顾周遭反对声浪，推翻多年来评估球员身价的计算方式，改以统计学分析赢球机率，重新分配资源组合战力（在电影中创出一位虚构人物Peter Brand）。

○二年运动家队在众多好手遭到挖角的情况下，却打出一波二十连胜的佳绩，那一年运动家队拿到一○三胜得到美联西区冠军。布莱德彼特演活了比恩，《魔球》这部电影在全美票房卖座，在台湾也一度成为单周票房亚军热门电影。

《魔球》电影卖座，这一阵子股市低迷，但是股市也跟着流行起「魔球概念股」，用价值投资的方法，也就是致力研究公司经营的基本面，找出具有投资价值的好公司，以《魔球》一书的精神来说，就是用科学化的证券分析来找出被市场低估的股票。拿来用在球队经营，就是挖掘价值被低估的好球员。

最近金融界的汇丰金砖动力基金，就以魔球概念来诉求，寻找被低估的魔球概念股与市场。「魔球」成了投资市场新概念，不过这只是发挥巴菲特投资法则的其中一部分。这个概念大家都很熟悉，我就不再多谈，反倒是这个时候美国职棒大联盟正在进行冬季会议，各个球团经理都在动员网罗约期已满，已成为自由球员的大咖或具有潜力的好球员。

美国职棒大联盟分成两个联盟，一个是美国联盟，有十四队，另一个是国家联盟，有十六队，明年起，原属国联中区，成绩一向殿後的太空人队，换了老板，决定改挂美联西区，让一区各有五支球队。

在弱肉强食的ＭＬＢ，豪门队伍纽约洋基队总共参加四十次的季後赛总冠军赛，拿下二十七座冠军奖杯，但是位在圣路易的红雀队，并不是豪门队伍，却也拿下十一次总冠军。以二○一一年薪资来看，洋基全队薪资达二．二七亿美元，平均年薪为七六○．四九万美元高居首位；第二名是网罗很多大咖，特别是拥有哈勒戴（Roy Halladay）、奥斯华（R. Oswalt）及Cliff Lee等一帮好投手的费城人队。

今年年初，各大媒体预测，最後争夺两个联盟冠军球队一定是洋基与费城人，但这两支球队虽都打入季後赛，却在首轮就遭到淘汰，反倒是最後一刻才取得季後赛资格，拿到外卡参赛的红雀队，却得到最後的总冠军。因此，媒体给今年大联盟下的结语是有钱不一定买得到总冠军，也正好印证了带领红雀队拿到总冠军的教头拉鲁沙（Tony La Rusa）所说的：「棒球是残酷的，最好的球队不一定会赢。」

**光芒队总教练成为最新「魔球」代言人**

《魔球》的比恩率领的运动家队，在ＭＬＢ百年历史中拿过九次总冠军，但最後一次在一九八九年，也就是说比恩上任後，运动家队就没有再拿过总冠军。今年运动家队在美联西区拿到七十四胜八十八败，胜率○．四五七，输给游骑兵与天使队，只领先西雅图水手队，拿到分区第三。

今年ＭＬＢ最大的意外是战绩一路领先的美联东区常胜军红袜，从九月十三日起战绩节节败退，最後一刻遭到光芒逆转，以九十胜七十二败，输给光芒的九十一胜七十一败，无缘进入季後赛，最後球队经理与总教练Terry Francona都挂冠求去。

今年全队薪资一．六三亿美元，高居全联盟第三的红袜，最後一刻遭到全队薪资只有四千二百万美元的坦帕湾光芒队逆转，这才是今年魔球精华所在。光芒原是美联东区垫底的球队，但在新的老板Stuart Sternberg入主，并将球队从魔鬼鱼改名为光芒（Rays）後，光芒从此再生。而改造光芒有成的是今年拿到最佳总教练的Joe Maddon，他率领一群低薪的Ｃ咖球员创造出奇的佳绩，成为新魔球代言人。

这位满头白发的总教头专门打造年轻有潜力的好球员，就像是在股票市场专门寻找可以创造逾倍涨幅的低价股的分析师，像今年在美联拿到新人王的就是光芒年轻投手Jeremy Hellickson，这位一九八七年出生的年轻选手今年只有二十四岁，他是在二○○五年第四轮选秀被光芒选中，签约金只有五十万美元，一○年八月三日初次登板主投，今年球季他创下十三胜十败，防御率只有二．九五的好成绩，而他的身价只有四十一．八万美元，但战绩比起千万美元身价的Ａ咖投手一点也不逊色。

Joe Maddon一手提携年轻好手，遇到有潜力的年轻球员，也毫不吝奉上长约，经典之作是○八年当时完全没有大联盟经验的Evan Longoria，光芒与他签下六年一七五○万美元的长约，从登上大联盟那一刻迄今，他已击出一一三支全垒打，一○七五支安打，与四○一个打点，他是光芒第四棒的核心打线，如果在自由市场显身手，他至少拥有一千三百万美元的年薪身价。

今年在季後赛，也有很多意外大惊奇，像是今年与游骑兵签下一年三○○万美元年薪的Nelson Cruz，在美联冠军赛打出六支全垒打，他在整个球季打出一二五支安打，二十九支全垒打与八十七个打点，打击率○．二六三，并且成为美联冠军赛的ＭＶＰ（最有价值球员），堪称是物超所值的代表作。

另一个更传奇的是今年在世界大赛拿到ＭＶＰ的David Freese，他的薪水不到五十万美元，他在季後赛打出五成四五的打击率，与九分打点，比起年薪一千六百万美元的Albert Pujols还神勇，未来势必成为红雀队的中流砥柱。

**总冠军赛後，各球团买球员戏码也精采**

今年拿到国联全联盟ＭＶＰ，却被发现有服用禁药，可能遭到禁赛五十场处分的酿酒人队中心打者Ryan Braun，他是○七年国联新人王，今年交出○．三三二的打击率，三十三支全垒打，一一一分打点，加上三十三次盗垒成功的好成绩，帮助酿酒人队取得九十六胜六十六败的分区冠军，顺势拿下全联盟ＭＶＰ头衔，这也是酿酒人今年押宝成功的代表作。