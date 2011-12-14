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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 07:15 BJT

****日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

路透12月15日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月12日当周----------------------------------

12月14日(三)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --

外资投资日股(10亿日圆) -- --

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负2 正2

大型非制造业景气判断指数 正1 正1

日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负11

小型非制造业景气判断指数 负20 负19

12月15日(四)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差39.0

进口(较上年同期) -- +11.3%

出口(较上年同期) -- +13.8%

12月16日(五)

无重要经济数据公布

-------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月19日(一)

无重要经济数据公布

12月20日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 逆差2,738

出口(较上年同期) -- -3.7%

进口(较上年同期) -- +17.9%

12月21日(三)

0330 日本央行利率决议 12月 -- 0-0.1%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- --

外资投资日股(10亿日圆) -- --

12月22日(四)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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