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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月15日

* 头版头条:

--台湾中华电信(2412.TW)周三宣布,全面调降ADSL宽频上网费率,降幅最高达25%,创历来最大,平均调幅20%,最快今年底前实施,预估约210万用户受惠.

* 其他:

--台北市地政处公布2012年台北市公告土地现值评定结果,全市公告现值平均涨幅9.87%,涨势略低於今年.新光摩天大楼连续第14年蝉联全台地王,台北101大楼则紧追在後.

--行政院经济景气因应策略小组周三做成重大决定,有条件重启金融海啸期间推出的企业纾困机制,企业债权债务协商,如经债权总额三分之二以上金融机构同意,就具有拘束力,全体债权金融机构一体遵循.

--宏基(2353.TW)董事长王振堂乐观表示,硬碟厂生产恢复速度优於预期,第四季个人电脑(PC)出货的确受到压抑,但看好明年第一季不会太差,而且Ultrabook＋Windows8效益发酵,PC业景气明年下半年开始回春.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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