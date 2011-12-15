《台湾报摘》--经济日报12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--台湾中华电信(2412.TW)周三宣布,全面调降ADSL宽频上网费率,降幅最高达25%,创历来最大,平均调幅20%,最快今年底前实施,预估约210万用户受惠.
* 其他:
--台北市地政处公布2012年台北市公告土地现值评定结果,全市公告现值平均涨幅9.87%,涨势略低於今年.新光摩天大楼连续第14年蝉联全台地王,台北101大楼则紧追在後.
--行政院经济景气因应策略小组周三做成重大决定,有条件重启金融海啸期间推出的企业纾困机制,企业债权债务协商,如经债权总额三分之二以上金融机构同意,就具有拘束力,全体债权金融机构一体遵循.
--宏基(2353.TW)董事长王振堂乐观表示,硬碟厂生产恢复速度优於预期,第四季个人电脑(PC)出货的确受到压抑,但看好明年第一季不会太差,而且Ultrabook＋Windows8效益发酵,PC业景气明年下半年开始回春.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。