《台湾报摘》--工商时报12月15日

* 头版头条:

--少数公司实际经营者退居幕後,却大玩"影武者"戏法,立法院三读通过公司法修正案,未来握有实权的"影子董事"将与董监事同负民、刑事及行政责任,难以置身事外.

* 其他:

--中华电信(2412.TW)启动史上最大一波ADSL宽频降价动作,调降ADSL所有上网速率费率,平均降幅20%、最大降幅25%,最快月底前实施.市场初估将造成每年营收约短少30亿台币.

--鸿海(2317.TW)集团董事长郭台铭透露,周四他将飞往天津,与国际绘图大厂NVIDIA(NVDA.O)签约合作研发的相关协议,引发市场关注.

--宏基(2353.TW)日前宣示策略转向"简化",其中宏基明年产品机种约较今年减少近三分之二,目前旗下共有acer、Gateway、eMachines、Packard Bell四个品牌,预计未来三年内将逐步精简品牌数量.

--据透露,力晶5346.TWOP3厂已浮现潜在买家,由国内半导体龙头台积电(2330.TW)出面接手的可能性极高,倘若台积电能顺利在明年上半年买下力晶P3厂,力晶全体债权银行将可望回收超过250亿元、至少一半的债务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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