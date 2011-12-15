《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

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12月15日(四)

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲,题为"欧洲央行担任最後贷款人?社会市场经济下的货币政策空间."

悉尼--澳洲央行公布月报(0030).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加瑞典国会金融委员会有关金融稳定的公开听证会.瑞典金融监督局总裁Martin Andersson也将参会.听证会将审阅两家官方机构的金融稳定报告(0930-1045).

海牙--荷兰首相吕特(Mark Rutte)及财长Jan Kees de Jager与国会讨论12月8-9日的欧元区峰会结果.(1815)

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0830).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)部长级会议(至12月17日).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在安德鲁杨政策研究学院(Andrew Young School of Policy Studies)的毕业典礼上发表关於职业与生活的演讲(1820).

华盛顿--国会监管和调查小组委员会(Oversight and Investigations Subcommittee)就明富环球(MF Global)破产举行听证会(1900).

12月16日(五)

布鲁塞尔--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)与欧洲证券和市场管理局(ESMA)总裁Steven Maijoor举行会谈.

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议(1200).

罗马--在意大利央行主办的前经济部长派多亚夏欧帕(Padoa-Schioppa)追思会上,欧洲央行总裁德拉吉主持第一场小组会议,题为"货币政策与支付系统"(0830).

罗马--在意大利央行主办的前经济部长派多亚夏欧帕(Padoa-Schioppa)追思会上,欧洲央行执委会成员维斯科维斯科(Ignazio Visco)将致开幕词(0800).国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳及欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)参加小组会议,主题是"金融系统管理及监督"(1030).欧洲央行执委会成员维斯科维斯科(Ignazio Visco)参加小组会议,主题是"欧洲的整合"(1330).欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)参加第四场小组会议,主题是"国际货币体系的改革"(1530).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就金融市场稳定报告举行记者会.(0900)

意大利佛罗伦萨--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与题为"危机後政策制定的计量经济学工具"座谈会,随後参与主题为"政策分析中的计量经济学:危机之後"的会议(1615).

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会2012年经济预估餐会中发表演讲,主题为"经济报告:回顾过去,展望未来."(1700)

12月18日(日)

阿布贾--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问尼日利亚(奈及利亚)及尼日尔.

12月19日(一)

东京--日本政府公布12月经济报告.

北卡罗来纳州夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在夏洛特商会年度经济展望会议上,发表"经济前景,2011年12月"的讲话(1815).

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济及货币事务委员会的听证会.(1530)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至12月20日).

莫斯科--欧亚经济共同体(EurAsEc)理事会会议.

巴黎--法国央行总裁诺亚参加在巴黎证交所旧址Palais Brongniart举行的会议并讲话.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

12月20日(二)

东京--日本央行举行货币政策会议(至12月21日).

悉尼--澳洲央行公布2011年12月货币政策会议记录(0030).

12月21日(三)

伦敦--英国央行公布12月7-8日货币政策委员会会议记录.

东京--日本央行举行货币政策会议(最後一日).

雷克雅未克--冰岛央行公布12月7日货币政策委员会会议记录.

苏黎世--瑞士央行公布统计月报和银行业统计月报(0800).

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全体理事会会议(至12月22日),不发表利率声明.

12月22日(四)

东京--日本央行公布月报.

东京--日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.(0430)

法兰克福--欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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