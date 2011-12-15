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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:45 BJT

〔表格〕外资12月10日止当周卖超3,039亿日圆日本股票

路透东京12月15日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周卖超3,039亿日圆(38.9亿美元)日本股票.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

12月4日-12月10日 -303.9 +50.3 +932.4

11月27日-12月3日 +58.5r -222.1r +312.9r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

12月4日-12月10日 -32.9 +403.5 -65.1

11月27日-12月3日 +89.9 +261.2r -150.3 (完)

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--编译 李婷仪;审校 张若琪

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