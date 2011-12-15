〔EIA库存周报〕美国上周原油库存因进口下降而减少,油品库存增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/09/11 较上周 较上年 12/09/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 334.6 0.5 -13.2 334.2 -1.9 -11.9

馏分油 142.4 1.2 -18.9 141.5 0.5 -19.8

汽油 215.3 0.0 -7.1 218.8 3.8 4.0

取暖油 40.0 0.9 -11.3 38.8 0.9 -11.0

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.5 0.2 0.0 -0.3

煤油型航空燃料 42.4 0.0 -0.7 42.0 -0.2 -1.8

原油日加工量 14.8 -0.3 0.3 14.7 -0.6 -0.3

炼厂产能利用率(%)85.2 -1.6 -0.9 85.1 -2.6 -2.9

(四周移动平均) ------------------------- 18.3 -0.2 -1.1

* 美国上周原油库存减少193万桶

* 汽油库存增加382万桶

* 炼厂产能利用率降2.6个百分点

* 库欣原油库存增加8.3万桶

路透12月14日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存减少,因进口下降;在此同时,油品库存则增加,因炼厂产能利用率下滑.

EIA称,截至12月9日当周,美国原油库存减少193万桶至3.3415亿桶.路透调查分析师平均预估为减少200万桶.

日均原油进口量减少111万桶至829万桶.

炼厂产能利用率下降2.6个百分点至85.1%.分析师预估为持平.

汽油库存增加382万桶至2.1882亿桶,分析师原先预估为增加170万桶.EIA称,过去四周平均汽油需求较上年同期减少4.5%.

"主要是汽油库存大增.但目前市场已出现大量卖压,因此库存增加不太可能对价格造成更大压力."Tradition Energy的Chris Dillman表示.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加48万桶至1.415亿桶.分析师平均预估为增加80万桶.

EIA数据显示,馏分油四周平均需求较上年同期增加1.8%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存增加8.3万桶至3,119万桶.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布的数据则称,上周美国原油库存增加46.2万桶,汽油库存减少1.2万桶,馏分油库存增加120万桶.(完)

--编译 张若琪;审校 侯向明

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