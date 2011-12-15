〔台湾金融〕行政院通过未来企业债务协商,三分之二债权银行同意即可

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月15日电---台湾行政院召开经济景气因应策略会议後,宣布未来企业债权债务协商会议决议经占金融机构债权总额三分之二以上同意後,全体债权金融机构应一体遵循,以减少银行"雨天收伞"情况.
行政院在周三稍晚的新闻稿指出,银行公会已通过上述金融协助措施,在呈报金管会核备後,预计12月下旬启动.
随着欧债危机问题一直未能有效解决,下半年景气急转直下,台湾科技大厂缴出大幅亏损的财报,让银行不得不重新检视面板及DRAM这些"烧钱"的产业的放款是否过於集中、甚至到了危及银行财务体质的地步.
因连年亏损而无力支付利息的DRAM厂商茂德5387.TWO今年已几度与银行团协商降息,但屡屡因为无法获得全数银行一致同意,而陷入协商僵持.
比起风雨飘摇中的欧美银行,今年台湾银行业体质处於最佳状态,有能力和缓放款过度集中的冲击,获利则有再创佳绩机会;不过,明年此番荣景恐不易维持下去.[ID:nCT0411792].(完)
茂德相关新闻请点击[5387.TWO-CMN]
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。