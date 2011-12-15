〔台湾股市〕盘初因欧债疑虑而下滑,电子股走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月15日电---台湾股市周四开低0.7%,尾随周边股市跌势,市场担忧欧债危机倘若恶化,则台积电(2330.TW)等出口类股将遭受进一步打击.
加权股价指数.TWII开低48.39点,成为6,874.18点,弃守上日0.38%的涨幅.
台积电跌0.67%,苹果AAPL.L供应商--鸿海(2317.TW)则跌1.1%.宏达电(2498.TW)跌0.78%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。