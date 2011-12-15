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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕盘初因欧债疑虑而下滑,电子股走低

路透台北12月15日电---台湾股市周四开低0.7%,尾随周边股市跌势,市场担忧欧债危机倘若恶化,则台积电(2330.TW)等出口类股将遭受进一步打击.

加权股价指数.TWII开低48.39点,成为6,874.18点,弃守上日0.38%的涨幅.

台积电跌0.67%,苹果AAPL.L供应商--鸿海(2317.TW)则跌1.1%.宏达电(2498.TW)跌0.78%.

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