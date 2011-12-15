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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 10:01 BJT

《外汇动态》美元兑日圆受到支撑,进口商浮现与薪酬结算相关买气

0144GMT---美元在78.00日圆JPY=上方受到些许支撑,交易商指称,在当地定盘期间,日本进口商浮现与薪酬结算日(gotobi)相关的买盘.

东京进口商倾向於在每月第五及第10天等五的倍数日期买进美元,这种趋势被称为薪酬结算日的需求.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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