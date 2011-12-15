〔路透调查〕美国2012年经济料将温和成长,美联储料不会推出QE3

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
* 美国第四季经济成长速度料将比预期快
* 逾半数受访分析师认为2012年不会有QE3
路透纽约12月14日电---周三公布的一项路透调查显示,美国经济可能已在过去数月中重拾速度,2012年料将温和增长,延缓了美国联邦储备理事会(美联储,FED)实施额外刺激措施的必要性.
欧元区主权债危机是明年经济成长的一大威胁,分析师担心信贷可能冻结.不过美国再度跌入衰退的机率与上月相较几无变动.
美国财政政策的不确定性也令前景蒙阴,立法者对於是否延长一项即将在年底到期的薪资减税措施尚无共识.
有些分析师担心删减太多政府开支的话,可能会冲击到经济成长.高失业率及楼市不振已然令经济陷入挣扎.
"复苏脚步仍然非常缓慢,动能稍微增强,但是未能真正弥补劳动市场所失去的部分,"Raymond James首席分析师Scott Brown说.
路透调查访问53位分析师中,逾半数认为美联储明年不会实施第三轮量化宽松举措(QE3).
27位分析师认为2012年不会有QE3.26位分析师认为会有QE3的预期中值为,购买规模为5,000亿美元.
路透调查显示,分析师大幅调升美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率预估至2.9%,高於上月路透类似调查预期的2.3%.
若第四季成长年率果真为2.9%,那麽将是今年成长最快的单季.此前日本震灾损及制造业供应链,而且年初时油价走高打击了经济成长.
初步数据显示,美国第三季经济成长2.0%.
**明年料温和成长**
明年第一季GDP成长料将大幅减速至1.8%,不过仍优於11月时的预估值1.7%.2012全年经济成长料为2.1%,与上月的调查结果相同.
分析师仍预计未来12个月经济再度陷入衰退的机率为25%,与上月调查结果相同.
通胀料仍在可控范围,给予美联储足够的应变空间.美联储已经表示在2013年年中以前将维持超低利率不变.
分析师对第四季消费者物价预估下修至增长3.4%,先前预估为3.5%;明年第一季预估则从增加2.7%下调至增加2.6%.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)