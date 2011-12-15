〔路透调查〕欧元区2012年经济成长料停滞,欧央行第二季可能降息至0.75%

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
* 路透调查:欧元区2012年全年GDP料零增长(11月调查预估为增长0.5%),经济停滞
* 路透调查:欧洲央行2012年第二季料降息至0.75% (11月29日调查预估为2012年将维持在1.0%)
* 欧盟财政协定无法消除债务危机
* 欧元区衰退情况将持续至2012年第二季
路透伦敦12月14日电---路透调查显示,欧元区2012年将迎来经济停滞的一年.受访分析师表示该区已然开始衰退,这种情况将持续到明年第二季.
这是上周末欧盟领导人峰会朝财政联盟跨出历史性的一步後,首次进行的分析师调查.分析师将对欧元区2012年经济成长预估砍掉0.5个百分点,预计明年经济零成长.
调查表明该峰会协议无法纾缓欧债危机.若要恢复欧元区公共财政,就需刺激经济成长.分析师确实担心,领导人对刺激增长无所作为.
尽管欧洲央行明年料将降息至0.75%,继本月降息至1.0%的2009年所创纪录低位後,进一步下调指标利率,但目前看来衰退几乎已无可避免.
调查显示欧元区经济本季将萎缩0.3%,明年1-3月再下滑0.2%,接下来几季或可微幅复苏.
"欧元区决策人士确实迅速掌握住事态是极其重要的,"Berenberg银行资深分析师Christian Schulz说.
"如果希腊遭遇债务违约,(或)意大利和西班牙长期面临在市场筹资利率偏高的情况,就可能导致欧元区严重衰退且久拖."
本次调查中,预期欧元区明年第一季经济衰退的分析师比11月调查多了一倍以上,从14位增至29位.
伦敦谘询公司Capital Economics甚至认为,欧元区从目前直到2013年中的七个季度,经济都将下滑.
**财政协定并非灵药**
34位分析师中有31位认为,单是上周的财政协定还不足以让欧元区摆脱债务危机的最糟情况.
这使得压力又回到欧洲央行身上,让该央行得拟出对抗危机的激进方法,尽管欧洲央行仍坚定反对加大对欧元区政府公债的购买.
"尽管欧洲央行的官方发言强硬,但在欧元区管理确实巩固前,央行都将坐镇,避免任何实质'灾祸'发生."Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称.
调查显示,一或几个国家退出欧元区的机率达20%.
调查预估中值显示,欧洲央行明年第二季将降息至0.75%,之後至少维持一年不变.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)