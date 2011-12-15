〔台湾新债〕土银80亿台币七年期次顺债以1.60%定价,半小时抢购一空

路透台北12月15日电---台湾公司债发行再传"秒杀"传奇.三位承销商周四表示,台湾主要公股银行--土地银行昨日突然决定以1.60%利率对外销售80亿台币七年期次顺位金融债,在寿险业强烈需求下,於半小时内抢购一空.

一位承销商对路透称,昨日无预警接到土银要求定价的电话,且要求一定要在年底前发行,至於资金用途为何,并不清楚.由於1.60%的利率相当合理,引发求券若渴的寿险业抢补.

"真的是半小时扫完,可能与明年第一季是公司债发行的空窗期有关."另一承销人士说.

他表示,由於对明年景气抱持保守态度,再加上股市相当疲弱,市场资金纷纷转向货币市场与债券市场避险,无论是公债、公司债的殖利率一路下探,想以合理的利率买到足够筹码,无异缘木求鱼.

土银曾在9月底标售71亿台币的七年期次顺位金融债,当时以1.64%定价.本次因要赶在年底发行,改采先定价再对外销售的方式进行,若是采荷兰标方式,得标利率可能会低於1.60%.

受欧债危机影响,8月以来公司债销售热度持续升温.富邦金控(2881.TW)也曾在9月中销售60亿台币的五年期无担保公司债,当时以1.40%利率定价後,即以不到两小时的速度达到募集上限.[ID:nct0398470]

土银在中华信评的评等为"twAA". (完)