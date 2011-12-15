〔台湾新债〕土银80亿台币七年期次顺债以1.60%定价,半小时抢购一空

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月15日电---台湾公司债发行再传"秒杀"传奇.三位承销商周四表示,台湾主要公股银行--土地银行昨日突然决定以1.60%利率对外销售80亿台币七年期次顺位金融债,在寿险业强烈需求下,於半小时内抢购一空.
一位承销商对路透称,昨日无预警接到土银要求定价的电话,且要求一定要在年底前发行,至於资金用途为何,并不清楚.由於1.60%的利率相当合理,引发求券若渴的寿险业抢补.
"真的是半小时扫完,可能与明年第一季是公司债发行的空窗期有关."另一承销人士说.
他表示,由於对明年景气抱持保守态度,再加上股市相当疲弱,市场资金纷纷转向货币市场与债券市场避险,无论是公债、公司债的殖利率一路下探,想以合理的利率买到足够筹码,无异缘木求鱼.
土银曾在9月底标售71亿台币的七年期次顺位金融债,当时以1.64%定价.本次因要赶在年底发行,改采先定价再对外销售的方式进行,若是采荷兰标方式,得标利率可能会低於1.60%.
受欧债危机影响,8月以来公司债销售热度持续升温.富邦金控(2881.TW)也曾在9月中销售60亿台币的五年期无担保公司债,当时以1.40%利率定价後,即以不到两小时的速度达到募集上限.[ID:nct0398470]
土银在中华信评的评等为"twAA". (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。