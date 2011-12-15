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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 12:03 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,新基金进场抵销月中例行资金需求

路透台北12月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.交易商表示,今日市场变化不大,投信募集的新基金进场,抵销月中例行支出峰日效应,以及40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割的资金流出,整体市况平平.

资金调度人士称,目前与投信和寿险到期续作多不成问题,加上台股近日成交量持续萎缩,股票型基金将余钱暂时停泊在RP市场,场上找钱并不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

本地时间上午11:56时,台股.TWII下跌1.66%,至6,807.88点.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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