《台湾产业分析》DRAM业廿年黄粱梦觉,明年面临生死抉择

* 台湾DRAM业节节败退,先天不足後天失调

* 全球总市占率仅余约5%,五业者五年亏损逾3,500亿台币

* 业者面临财务周转、制程转换及业务转型课题

* 明年料持续亏损,全球版图愈乏台厂容身之处

记者 张雅菁

路透台北12月16日电---有矽岛之称的台湾,记忆体这块曾获政府大力支持的"兆元产业",却因先天不足且後天失调而节节败退.继业者连年亏损而溃散後,眼看明年DRAM价格仍乏回升可能,将是决定台湾DRAM业是否终究只是一场梦的关键一年.

目前备受关注的五家DRAM(动态随机存取记忆体)业者茂德5387.TWO、南亚科(2408.TW)、华亚科3474.TW、力晶5346.TWO、瑞晶4932.TWO,分别面临财务周转、制程转换及业务转型等不同课题,但共同点就是都在咬牙苦撑,或是因为银行团不肯认赔,或是背後大股东不愿失面子,而政府在明年大选前更不乐见传出企业倒闭的消息.

然而,眼看韩国三星(005930.KS)已称霸逾40%市占率,台湾厂商在缺钱、缺技术、缺规模经济下,在市场里已被完全边缘化,尤如韩厂的俎上肉.五年来台湾五家业者总计净损超过3,500亿台币,合计市占率仅余约5%.分析师认为,台湾DRAM厂已到存亡关头,该是黄粱梦觉的时候.

"必须尽早做处理.国外都很直接,大公司还不是说倒闭就倒闭.台湾要思考这问题,如果未来已经没有胜算的话,要尽早止血,"工研院IEK分析师彭国柱称.

台厂中茂德为最危急的一家,负债比高达118%,流动比仅10.9%.今年每月营收平均不到10亿台币,陷入缺钱买原料的恶性循环,11月份更仅4亿台币.且在利息亦无力支付下,该公司上月与银行团,就570亿台币债务达成暂时降息协议.至於茂德希冀银行同意以债做股,及引入策略投资人,则仍只闻楼梯响.

根据研究机构DRAMeXchange调查,全球DRAM产业於第三季度总营收约65.66亿美元,较上季大幅衰退19.4%.由於总体经济持续疲弱、供过於求情况加剧,导致当季DDR3 2Gb合约价均价跌幅高达35%.除了三星,其余记忆体厂商皆缴出赤字财报.

然而即使今年已见两波减产,在韩厂并未跟进下,价格不见止跌,各DRAM厂陆续跌破现金成本.截至12月上旬,DDR3 4GB合约价格自5月高点跌幅达55%,来到16.5美元,DDR3 2Gb的现货价格则逼近金融风暴时DDR2 1Gb最低价0.6美元.

DRAMeXchange认为,此波减产潮可能迫使产业整并,届时DRAM产业将正式成为寡占市场.而小厂首当要务只能以减缓现金流出为主要目标,再者则是积极转型成专业代工厂,或是调整产品比例至行动式记忆体或是伺服器记忆体,力图生存.

根据研究机构iSuppli,今年压抑半导体产业的主要区块在於记忆体,DRAM,SRAM,NOR Flash等,今年营收预估将衰退15%或更多.而记忆体市场在2012年不见好转,所有产品,包括NAND型快闪记忆体(Flash)均料将衰退.

参看全球DRAM业者2011年第三季市占率图表,请点选(r.reuters.com/fab65s)

参看〔背景资料〕台湾与国际DRAM厂商比较一览表,请点选[ID:nCT0426268]

**先天不足**

回首全球DRAM产业二十多年来的发展,一直难以跳脱暴起暴落的宿命.过去美国德州仪器TXN.N、IBM(IBM.N),甚至台湾宏基(2353.TW)集团等国际大厂都曾投入,但仅风光一时便黯然退出.

追究背後原因在於DRAM为一种广泛用在个人电脑(PC)、数位电视、手机、游戏机等电子产品上的储存装置,虽然功能犹如螺丝钉一样不可或缺,但因产品差异化小,演变成如同大宗商品(commodity)一般,极易因为竞相扩产而使价格暴跌.

台湾厂商另一先天不足之处在於,技术皆为海外大厂授权,种下仰人鼻息的命运.当资金充沛的一线大厂不断领先微缩制程而得以降低单位成本之际,整体产能随之增加,供需失衡的後果,就是台厂这种小角色来承担.

彭国柱指出,台厂注定失败之因在於"头尾都不是自己所掌握".技术转进由母厂决定,权利金也是母厂决定,产品最终销售给母厂,价格同样是看母厂脸色.

"头尾都是母厂决定,怎麽可能赚钱?"他称,"现在台湾亏那麽大是因为制程落後太多,三星在3X奈米做很多了,台湾唯一只有南亚科在4X奈米,落後一个世代,成本差约二成."

曾主导台厂整并的前经济部长、现任行政院政务委员尹启铭即指出,南韩、日本、美国、欧洲企业均自行开发制程并掌握关键技术,2004年研发支出占营收比重在10-21%,反观台湾该年研发支出占营收比重仅6%.至2007年四家主要DRAM业所支付技转费用达4.7亿美元.

**後天失调**

另一方面,科技产业革命性演变,则让台厂显得後天失调.2008年金融海啸的创伤还来不及复原,另一个看似没有尽头的严冬紧接而来--PC产业步入成熟期,成长趋缓,主攻PC用标准化DRAM的台厂首当其冲,被远远抛在後头.

"谁会想到会有苹果(AAPL.O),会有平板?以前英特尔(INTC.O),微软(MSFT.O)做PC多稳定,跟着世界级的的走就好了.但突然来个苹果革命,大家都跟着遭殃,"一向以DRAM业在位最久CEO自居的力晶董事长黄崇仁称.

已宣布转型晶圆代工及NAND快闪记忆体的黄崇仁感慨地称,"我从2007年之後,对DRAM业全部改观,以前再辛苦,从没有价格低於现金成本或变动成本.但2007年之後我大开眼界,价格一掉,就不知道底."

根据Gartner数据,全球DRAM产业在2007-2009年共亏损180亿美元,而在2009至今年第二季则合计获利153亿美元,回收了约85%.但这153亿美元的获利分配极为不均,仅韩国三星及海力士006600.KS不仅弥补了亏损还倒赚回来.三星每亏损的1美元,已回收8.8美元,海力士则为2.08美元.

其余尔必达6665.T,美光MU.N及台厂均仍处於红字.尔必达当时每亏损的1美元,目前仅回收0.67美元,美光则是0.43美元.台厂则是以南亚科最惨,仅回收0.01美元,因为同时间持续押注数百亿台币转进40及30奈米制程.

"此时此刻,DRAM产业非常擅长於分配财富,把财富从台湾拿走,放到韩国去.南亚科与华亚科很不幸,在2010年当产业转盈时,只有他们还在为了成本高昂的制程转换挣扎,"Gartner分析师Andrew Norwood讽刺地称.

**错失整并时机**

但被笑称为"DREAM"做梦产业的台湾DRAM业并非不曾有过翻身机会.在上一波金融风暴横扫、台湾科技大厂无薪假正烈、德国奇梦达宣布倒闭的时刻,台湾官方於2008年底开始出面主导产业整并,希望在规模与技术等方面与韩厂分庭抗礼.

当时经济部积极介入欲整合台湾六家厂商成立一家新公司,并引进海外大厂尔必达或是美光的技术在台扎根.一山不容二虎的态势,曾让美光与尔必达高层频频奔走台湾经济部,争取青睐,藉此扩大自身的市占率,同时取得政府资金.

而後经济部并主导成立新DRAM公司--台湾创新记忆体公司(TIMC),并选定尔必达为技术合作夥伴,计划互相持股约10%.此外,经济部并提供300亿台币的预算,让各厂商提出产业再造计划,目标整合成1-2家阵营.

不过在这整并计划还未能有机会印证其可行性前,一切努力已因为业者彼此之间利益纠葛,以及立法院一纸"为免虚掷公帑,要求停止此计划"的决议,而宣告破局.

"以後如果又出问题,就不要怪我们没做事,"当时一名经济部工业局官员曾私下向路透称.不料一语成谶.