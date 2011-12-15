《企业看点》--12月15日财务活动报导摘要

路透12月15日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周三报导称,意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti) 已与债权人达成协议,同意被山东重工集团(SHIG)收购.[ID:nCN1285554]

* 一德国报纸报导指出,德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)计画明年起整并在德国的资讯科技部门,预料这次整并将会节省数以亿计的欧元.[ID:nL6E7NE5RC]

* 彭博周三报导指出,凯雷投资集团(Carlyle Group)正就收购Highland Capital Management一事业部进行协商,後者在欧洲管理着30亿欧元的企业贷款债权证券化受益证券(CLO).[ID:nL1E7NF034]

* Edge Financial Daily周四报导指出,马来西亚金融业者RHB Capital(RHBC.KL)的银行事业与OSK Investment Bank的合并案料将在3月前敲定.报导并未提及消息来源.[ID:nL3E7NF0L7] (完)