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债券 | 2011年 12月 15日 星期四 13:17 BJT

〔标题新闻〕美国11月房屋止赎案例数量降至近三年低点,初次违约通知数亦减--RealtyTrac

注:RealtyTrac为房地产数据公司.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E7NE8NB]

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