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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 13:47 BJT

〔台湾股市〕收挫157.98点或2.28%,纺纤和汽车类股重摔

路透台北12月15日电---台湾股市周四收挫2.28%,加入区域股市的颓势,纺织纤维类指数.TTII和汽车类指数.TAUI跌幅居前,双双重挫近4%.

加权股价指数.TWII收挫157.98点至6,764.59点,开盘为下跌0.7%.

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