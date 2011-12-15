〔澳洲股市〕下挫1.2%至两周低点,金矿商Newcrest跌至19个月低位

路透12月15日电---澳洲股市周四跌至两周低点,连续三天下滑,此前欧债重担将使经济增长多年受抑的疑虑,全面打击大宗商品价格. 全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)下跌1.8%,力拓(RIO.AX)挫低2.8%至10周低点,此前铜价重挫逾5%,尾随金价、油价、股市和欧元的跌势. 金矿生产商Newcrest Mining (NCM.AX)跌2.9%至约19个月最低. 主要银行股跌幅最高达1.6%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下挫50.7点至4,139.8点.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]