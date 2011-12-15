〔台湾债市〕殖利率收低,欧债忧虑再起令避险需求升温

路透台北12月15日电---台湾债市主要殖利率周四收低.因对欧债危机的担忧升温,且台股大跌再创两年四个月收盘新低.10年增额券100/9R发行前交易殖利率应声跌破1.25%,朝今年低档区1.22-1.23%迈进.

交易商指出,今日股市表现相当疲弱,选举行情的幻想已经完全破灭,资金退往债市与货币市场避险的结果,造成殖利率缓步走低.有外资将资金自股市抽出後,转买存续期约一年左右的超短券,令殖利率一路从0.8-0.85%降至约0.75%.

"股票实在太差了,资金退守也让短率蠢蠢欲动."一位证券商交易员说.

另一票券商交易员则说,债市本来就已经因为补券需求而偏多,现在从股市撤守的资金也轧上一脚,让殖利率酝酿向下走低的力道愈来愈大."同业附买回(RP)利率一旦下跌,殖利率就再也回不去了."

周三意大利10年公债收益率重回7%以上.收益率在7%以上被视为难以为继的水平.

台湾股市周四收挫2.28%,加入区域股市的颓势.加权股价指数.TWII收挫157.98点至6,764.59点.该收盘位置还低於11月25日的6,784.52,再创2009年8月底以来收盘新低位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 100/3 A00103=TWO -2.00 0.7700 0.7700-0.7700 0.5

5 100/6 A00106=TWO -0.95 0.9860 0.9800-0.9930 20.0

10 100/9R A00109R=TWO -2.27 1.2423 *1.2407-1.2520 260.0

20 100/7 A00107=TWO -1.80 1.6950 1.6950-1.6950 0.5

30 100/8 A00108=TWO -2.00 1.8200 *1.8200-1.8250 1.0

* 表创该券交易以来殖利率新低

交易商人士表示,虽然债市多头气氛颇为热络,但毕竟年底将近,除了跨年建立养券部位者较有勇气追价外,交易商还是抱持边走边看的操作心态,也让目前正处於发行前交易期间的100/9R,殖利率呈现缓步下滑的走势.

此外,在23日公布明年度发行计画後,交易商预期,2012年第一期公债就会马上开始发行前交易,依照往例,通常都是五年期公债率先登场,在换券压力下,也让100/6殖利率难以下跌.

"现在就要看第一季各期券登场的顺序,如果农历年前只有五年券标售,就是利多."一证券商交易员说.

不过另一票券商交易员认为,就整体来看,在各家都有预算执行压力,以及股市展望不佳环境下,明年的殖利率肯定还有低点可期.若债市短线遭逢发债计画乱流而走空,反而是进场承接的良机.

财政部官员周二表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.[ID:nCT0425260]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8200

20 100/7 A00107=TWO 1.6950

10 100/9 A00109=TWO 1.2428

5 100/6 A00106=TWO 0.9860

2 100/3 A00103=TWO 0.7700(完)