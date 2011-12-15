〔台湾央行〕共发行1,222亿台币存单,发行余额增加201.5亿

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透台北12月15日电---台湾央行周四表示,今日共发行1,222亿台币存单,相较存单到期金额1,020.5亿,存单发行余额增加201.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期964亿台币,利率为0.87%;91天期227亿台币,利率为0.93%;182天期31亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行4,183.8亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,634.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为63亿台币,累计超额准备为497亿台币,加计前期1%的超额准备为1,474亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)