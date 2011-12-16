〔背景资料〕台湾总统选举候选人财经政策一览

(此背景资料可搭配〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键,全文请点击[ID:nCT0425242])

路透台北12月16日电---台湾将於2012年1月14日举办总统及立法委员合并选举.国民党及在野民进党总统候选人本次政见中,对落实居住正义,新能源政策多所着墨,不过在市场最为关心的两岸经贸政策上交集并不多.

由於国际情势日益严峻,下半年频传企业无薪假情况,令就业情势再生变数,无疑也加深市井小民的痛苦指数.这令在野的民进党主席蔡英文的民调缓步升温,拉近与寻求连任的国民党候选人、现任总统马英九的距离.

近期台股.TWII走势异常疲弱,量能也频创今年新低,多位金融业人士认为,与对岸关系较紧张的民进党候选人蔡英文声势节节走高,对照股市的积弱不振,背後其实反映了明年政党轮替的风险折价.

台湾股市周四收在6,764.59点的逾两年低位,今年来已下跌近25%,较亚洲股市跌幅更为深重.以摩根士丹利亚太(除日本)指数.MIAPJ0000PUS为例,其今年来跌幅仅20%.

以下为国民党和民进党两阵营主要财经政策一览:

马英九 蔡英文

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主要口号 黄金十年 十年政纲

重点内容 确保中华民国主权的独立与完整、 就业导向的优质经济、公平分配的互助社会、

确保台湾的安全与繁荣、 永续发展的安全环境、多元开创的教育文化、

确保族群和谐与两岸和平、 多边稳定的和平战略

确保永续环境与公义社会。

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目 标 经济繁荣、均富、 产业升级、调整产业结构、均衡发展经济、

廉能政府、优质文教、 充分就业、提高所得、提升生活品质、投资

节能减碳、和平两岸、 教育、深耕文化

全面推动软硬体基础建设

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两岸 不统、不独、不武 检视现有两岸经贸协议之後续谈判

经贸 互不承认主权、互不否认治权 优先谈判台商人身自由与财产保障协议

强化建军备战 进口中国商品需保护内部弱势产业.审慎监理来台中资

建立两岸金融风险的防火墙

金融机构在中国以支持台商金融服务体系为主

白领人士来台企进科技经济发展为目标

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能源 主力发展风力发电及太阳光电、 加速老旧火力电厂汰旧换新

政策 2015年完成国内第一座离岸风场开发 发展节能技术与产业

加强核四施工品质查核,安全才商转 核四厂不商转,核一、二、三厂不延役

推动能源税

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房地产 建构不动产交易实价登录制度 推动不动产交易价格登记制度

逐步落实不动产交易实价课税 推动土地/房屋交易所得合一的不动产交易所得税

中低收入/弱势住宅补贴 废除地价评议委员会

兴建合宜住宅/社会住宅 大量办理租屋补贴及公共住宅

加速租屋住宅市场健全发展

推动公办都市更新

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财税 落实二代健保费率五年不涨 租税负担达合理比例前不减税

适度增加福利支出;强化所得税及营业税税基

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主要资料来源:马英九竞选网站(here#gtop)

蔡英文竞选网站(iing.tw/policy_index.aspx?si=5)

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