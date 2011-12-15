〔台湾货币市场〕短率变化不大,惟短票量增微幅拉抬利率

* 资金平稳

* 短票量稍大令利率微升

记者 高洁如

路透台北12月15日电---台湾银行间短期利率周四大致持平上日.拆款市场方面相对平稳,但短票量今日稍高,让成交利率略微向上.

他们指出,银行间拆款的供需相当平衡,变化不大.目前外商银行仍以承做隔夜短钱为多,天期虽短,但也能够支应市场需求,拆款市场成交虽因年底到来稍见活络,不过利率变化不大.

"本地银行还是有一些需求,利率大致上持平,"一本地大型金控资金调度人士称.

本地时间14:12拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.405%,上日在0.399%;区间为0.392-0.73%,上日在0.299-0.73%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,上日亦同.

**短票利率微微升高**

短票方面,交易商指出,落点在月内的短票利率在0.83%,不过跨到下月的短票利率则走升至0.84-0.85%.整体而言利率较上日稍微扬升.上日主要在0.82-0.84%.

他们表示,明日是周五,依惯例市场上的短票供给应会走高,不过也因银行间的需求还不差,短票利率应能持平今日的水位.

央行今日存单到期金额1,020.5亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,221.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为63亿台币;累计超额准备为497亿台币,加计前期1%的超额准备为1,474亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率也持平.交易商表示,今日市场变化不大,投信募集的新基金进场,抵销月中例行支出峰日效应,以及40亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割的资金流出,整体市况平平.

资金调度人士称,目前与投信和寿险到期续作多不成问题,加上台股近日成交量持续萎缩,股票型基金将余钱暂时停泊在RP市场,场上找钱并不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

本地时间上午11:56时,台股.TWII下跌1.66%,至6,807.88点.(完)