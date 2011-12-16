〔背景资料〕台海两岸交流重要里程碑及相关重大事件一览

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路透12月16日电---2008年马英九当选台湾总统以来,两岸经贸往来自此迈开大步,双方并签订《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)启动早收清单货品降税,为双方关系立下新里程碑.

此外,近四年间,台湾方面也开放了陆客来台旅游,双方定点常态包机等等措施.不论在官方或民间,双方交流均日益频繁.

只不过,在金融业的两岸开放上,金融业界多数认为进展并不明显.虽然台湾金融业对於其同文同种的中国市场怀抱满心期待,但目前本地银行最多只停留在已设立中国分行的阶段,目前尚无法开展人民币的存贷业务.

而金融业寄望两岸银行能够藉由互相参股而快速扩充营运规模方面,目前台湾内部规定仍相对严格,短期之内恐难有大幅进展.

11月间中国信托银行甫取得中国核准,将在上海设立分行,是台湾本地银行中在大陆设立分行的第七家.

其余台湾本地银行所设立的第一家中国分行,则是大都集中在上海,有土银、一银以及国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,这些城市聚集了大量制造业的台商.

以下是重要法规松绑里程碑以及两岸交流重要事件一览:

1989年11月21日 施行《开放台湾地区与大陆地区民众间接通话(报)实施办法》

允许海峡两岸经由第三地区国家电信机构转接电话、电报等

1991年5月1日 废除《动员戡乱时期临时条款》

1992年7月31日 制定公布《台湾地区与大陆地区人民关系条例》

允许非公务员身分的台湾人民进入大陆地区

1993年2月8日 施行《大陆地区人民进入台湾地区许可办法》

允许无法进入大陆地区的台湾人民在大陆境内三等血亲或配偶进入台湾探亲

1993年4月29日 签署《辜汪会谈共同协议》

同意加强经济交流、两岸工商人士互访等

2000年12月15日 公布《试办金门马祖与大陆地区通航实施办法》

允许金门马祖与大陆试行直航,即"小三通".

2001年12月公布《大陆地区人民来台从事观光活动许可办法》2002年5月实施

允许大陆人民符合规定条件者,由经交通部观光局核准之旅行业者代为申请许可来台从事观光活动:

2003年1月26日至2月5日

两岸首度春节包机,但规定仅由台籍航空业者执行勤务,去程经港澳空机不落地,至上海载客後回程经港澳落地返台.

2005年1月29日至2月20日

海峡两岸业者和官员排除争议,达成首次对飞直航的春节台商客运包机.两岸各六家业者在此期间共提供48个往返两岸的直航航班,飞行地点大陆为北京、上海、广州,台湾则为台北、高雄.

2005年3月

中国人民代表大会通过反分裂法.台湾政府宣布暂缓推动货运包机并重新评估两岸政策.

2005年4月29日

国民党主席连战接受中国官方邀访,率团访问南京、北京、西安、上海等四地.连战与中共中央总书记胡锦涛会谈後达成五点共识,包括促进恢复两岸谈判、促进中止敌对状态、促进两岸经济全面交流、促进协商台湾民众关心的参与国际活动的问题、建立党对党定期沟通平台.

2005年6月15日

中国国台办宣布,简化台湾人赴大陆签证居留手续,以及放宽台湾居民到大陆就业的多项限制.在大陆毕业的台湾学生也可直接在当地就业.

2005年8月1日

中国海关总署开放15种台湾水果实施零关税.

2005年8月3日

台湾行政院宣布台籍航空班机可飞越大陆领空.

2005年9月28日

台湾行政院宣布,10月3日起允许金门马祖地区试办台币和人民币兑换业务.

2006年4月14-16日

国民党荣誉主席连战率台湾政界和企业界人士,於北京参加14至15日为期两天的首届国共经贸论坛.连战并於16日与中国国家主席胡锦涛二度会面.国台办主任陈云林并宣布开放赴台旅游细则,扩大农产品输入等15项对台合作措施.

2008年5月

国民党籍马英九在3月总统大选大败民进党,让国民党重新拿回失去八年的执政权.马英九5月20日上任後随即进行两岸政策松绑.

2008年6月30日

配合全面开放大陆观光客来台,开放台湾地区进行人民币兑换,初期以单向兑换,也就是只能买入人民币,兑换限额两万人民币.待签定货币清算协议後再讨论双向兑换.

恢复新华社及人民日报在台驻点,并开放大陆五家地方媒体来台驻点.

2008年7月4日

两岸实施周末包机,航机仅象徵性绕经香港飞航情报区,无需停靠香港.

2008年7月18日

台湾开放大陆人民来台观光,初期以团进团出,每团最少10人,但人数规定在2009年1月放宽为5人.

2008年12月

两岸实现直接通航和常态包机,海运直航,以及直接通邮.两岸正式进入"通商、通航、通邮"的大三通时代.

2009年4月26日

海基会董事长江丙坤以及海协会会长陈云林的第三次"江陈会",达成"两岸金融合作协议"、"两岸空运补充协议"以及"两岸共同打击犯罪及司法互助协议",其中金融合作协议架构为监管单位商谈金融监理备忘录(MOU)奠下基础.

2009年6月30日

发布"大陆地区人民来台投资"等相关办法,正式实施陆资来台从事事业投资,但项目仍有限制,也开放陆资企业购置自用厂房商办、住宅.中国南方航空(600029.SS)等八家航空公司来台成立分公司.

2009年11月16日

两岸以互递(换文)签署银行、保险以及证券三项监理MOU,预计两个月内生效.三项MOU签署人都是以"两岸监管机构代表"落款,避开了具有政治敏感性的正式官衔.

2010年2月

台湾开放数项高科技业赴陆投资的条件:包括开放并购参股大陆晶圆铸造厂,制程技术须落後台湾该公司两个世代以上;新设晶圆厂仍维持八寸以下,总量三座限制,但制程技术得依瓦圣纳协议调整;开放中高阶半导体封装测试,与IC设计业;以及开放赴大陆投资新设六代以上面板厂,但须落後台湾一个世代;总量以三座为限.

2010年3月16日

台湾金管会公布两岸银行、证券期货、保险投资管理办法,正式规定银行等行业的投资限额以及细节,被称为是"金融三法".其中台湾的银行投资大陆银行不得逾净值15%,金控投资大陆银行则不得逾净值10%.银行只能在大陆参股、设立子行、分行中三选二.大陆来台必须先设立办事处,才能升格为分行.

2010年6月29日

海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾海峡交流基金会董事长江丙坤签署了《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA),这是两岸历来最具份量的一纸经济协议,为两岸经贸往来立下新里程碑.

2010年12月21日

"六次江陈会"於台北登场.两岸同意增加每日陆客赴台观光人数由3,000人提高至4,000人,并且将开放陆客来台自由行.

2011年1月1日

被列入ECFA早收清单范围包括货品贸易及服务业商品生效降税.

2011年2月22日

两岸召开首次"两岸经济合作委员会"(经合会),展开两岸经济合作架构协议(ECFA)後续三项协议货品贸易,服务贸易,及争端解决启动协商,但无具体时间表.

2011年3月