伊朗若遭袭则攻打土耳其的言论非官方立场--外长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔/德黑兰12月14日电---伊朗外交部长对土耳其表示，此前伊朗政界和军界人物称，伊朗若遭袭击将攻打土耳其导弹防御体系，此番言论并不代表伊朗官方立场。
叙利亚国内的抗议活动，以及土耳其参与北约反导体系部署，被伊朗看做是美国保护以色列的策略，使土耳其和伊朗之间的关系遭受严重考验。
土耳其外交部发布声明称，该国外长达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）与伊朗外长进行了电话通话，表达了对伊朗若遭袭将攻击土耳其这一言论的不安。
“我们对发表不负责任和毫无意义声明的人，作了必要的警告。伊朗对土耳其的官方立场，是基於深厚的兄弟之情和友谊。”伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）对土耳其国家新闻机构安纳托利亚通讯社（Anatolian）表示。
有记者问达乌特奥卢，萨利希的评论是否缓解了双方的紧张形势？他表示，双方压根儿就没出现过紧张。
“我们感谢萨利希的声明。土耳其和伊朗的友谊由来已久，是永恒的，没人能够影响。”（完）
--编译：李富强;发稿：张家伟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。