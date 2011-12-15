伊朗若遭袭则攻打土耳其的言论非官方立场--外长

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔/德黑兰12月14日电---伊朗外交部长对土耳其表示，此前伊朗政界和军界人物称，伊朗若遭袭击将攻打土耳其导弹防御体系，此番言论并不代表伊朗官方立场。

叙利亚国内的抗议活动，以及土耳其参与北约反导体系部署，被伊朗看做是美国保护以色列的策略，使土耳其和伊朗之间的关系遭受严重考验。

土耳其外交部发布声明称，该国外长达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）与伊朗外长进行了电话通话，表达了对伊朗若遭袭将攻击土耳其这一言论的不安。

“我们对发表不负责任和毫无意义声明的人，作了必要的警告。伊朗对土耳其的官方立场，是基於深厚的兄弟之情和友谊。”伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）对土耳其国家新闻机构安纳托利亚通讯社（Anatolian）表示。

有记者问达乌特奥卢，萨利希的评论是否缓解了双方的紧张形势？他表示，双方压根儿就没出现过紧张。

“我们感谢萨利希的声明。土耳其和伊朗的友谊由来已久，是永恒的，没人能够影响。”（完）