〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收跌8分,台股重挫且外资汇出力道强

路透台北12月15日电---台币兑美元TWD=TP周四爆量收跌8分,创逾两周以来低位.此前义大利公债标售得标利率飙高,再度打压市场风险偏好,台股随区域走势下挫逾百点,以及国际美元走强,均连累台币走势.

汇银人士表示,今日外资汇出力道强劲,台币开盘便贬破30.3元,加上政府军款也有买汇需求,吸引出口商进场猛力抛汇,买卖力道交错下,令台币跌势稍止.不过,尾盘流动性较差以及央行例行进场调节,令台币扩大跌幅并收在全日最低.

另外,有交易商称,盘中不时见到央行站在美元卖方,以和缓台币走势.

"(台币)早该上去了,但前几天外资进出不多,今天跟着国际美元走强,一口气往外跑,"一位本地银行交易人士表示.

市场人士并表示,在如何筹措救援资金等具体细节出炉前,欧债依旧前景不明,明日先观察台股走势,若跌势未歇,台币将再往30.5元测试.不过,上方出口商卖压沉重,预估将可和缓台币贬势,明日主要区间料落在30.3-30.45元间.

台币今日收报30.370元,前次收盘低位出现在11月29日,报30.412元;另外,前次盘中低位则出现在11月30日的30.420元.

台湾加权指数.TWII周四收盘暴跌2.28%,至6,764.59点;外资及陆资在台股卖超64.18亿台币,已连续三日卖超,上交易日为卖超3.99亿.[ID:nCT0426132]

新兴市场中,亚洲货币周四走低,投资者在年末临近之际涌入避险资产,因担心持续的欧元区债务危机造成进一步损失.[EMRG/SGCN]

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